Родители просят власти обеспечить все школы Вологды медработниками

18 сентября прошла родительская онлайн-конференция - обсуждались вопросы вологодских школ. Главный вопрос повестки — детское здоровье.

Врач-эпидемиолог, заместитель главного врача Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями Елена Кочнева посоветовала сделать прививку, причем именно сейчас, потому что когда будет подъем заболеваемости, то она уже будет неэффективна и останется недостаточно времени, чтобы выработался иммунитет.

«Если против гриппа будет привито 60 % населения, то в этом случае лица, у которых по каким-то причинам есть противопоказания, тоже не заболеют только потому, что вокруг них привитые», — рассказала Елена Кочнева.

Однако не во всех школах есть медицинский работник, там велика текучка.Тем не менее постоянное присутствие специалиста в учебных заведениях необходимо. Председатель городского родительского совета Наталья Артюгина от лица всех родителей обратилась к Мэру Сергею Воропанову с просьбой обеспечить все школы медицинскими работниками.

«Проблема в школах сейчас актуальна. Её решение очень важно для нас, потому что значительную часть времени наши дети проводят в детских садах или в школах. Поэтому хотелось бы, чтобы они получали своевременную медицинскую помощь. Я от лица всех родителей нашего города обращаюсь к Сергею Александровичу Воропанову с просьбой решить эту проблему», — попросила Наталья Артюгина.

Ещё один вопрос родительского собрания — питание. Оно тоже должно быть здоровым.

Здесь деда обстоят лучше. По мнению родителей, питание в школах организовано на хорошем уровне.