Стоматологу в Вологодской области обещают платить четверть миллиона в месяц

Самую высокую зарплату в Вологодской области предлагают стоматологам. Стоимость платных услуг позволяет это делать. Как выяснила служба исследований портала hh.ru, проанализировав вакансии, которые были открыты за последний месяц в регионе, именно стоматологи возглавили ТОП-5 предложений с самой высокой зарплатой. Врачу стоматологу-терапевту/эндодонтисту-микроскописту работодатели предлагают заплатить 250 000 . На втором месте директор центра прямых продаж. Тут предложения о заработной плате варьируются от 60 000 до 500 000 .

Далее идет менеджер по продажам (b2b) с зарплатой от 50 000 до 500 000 . Четвертое место у HR-директора: от 200 000 . Топ-5 снова замыкает стоматолог. Только уже врач-стоматолог ортопед с зарплатой от 200 000 рублей.