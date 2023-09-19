На базе Череповецкого училища искусств откроется Школа креативных индустрий

Фото со страницы мэра

В Череповце с ноября на базе Череповецкого училища искусств будет работать Школа креативных индустрий для детей с 12 до 17 лет. Школьникам будут доступны следующие направления: дизайн, анимация, 3D-графика, звукорежиссура, фото- и видеопроизводство.

«После первого года обучения ребятам предстоит выбрать направление, которое больше нравится, и вплотную заниматься именно им. Дети создадут собственное портфолио, которое понадобится затем уже для профессионального и карьерного роста», – рассказал на своей странице в соцсети мэр Вадим Германов.

Уже можно записаться на занятия.