На Вологодчине собираются повысить безопасность дорожного движения

Фото: страница Олега Кувшинникова в соцсети ВКонтакте.

В Вологде прошло внеочередное заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Его провел губернатор Олег Кувшинников совместно с первым замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майором Ленаром Габдурахмановым.

Специалисты обеспокоены увеличением количества ДТП на дорогах региона. Центральным стал вопрос реализации дополнительных мер безопасности для стабилизации ситуации с аварийностью.

«Нас тревожит то, что, к сожалению, растёт количество дорожно-транспортных происшествий, количество травмированных в ДТП, на наших дорогах высокая смертность. Каждый год мы вкладываем более 10 миллиардов рублей в ремонт муниципальных региональных и федеральных дорог, ремонтируем более 700 километров. Дороги становятся всё лучше, что провоцирует нарушение водителями правил дорожного движения. Сегодня мы обсудили комплекс дополнительных мер, направленных, прежде всего, на профилактику ДТП, чтобы наши водители понимали, что нарушение ПДД может привести к гибели людей», – пояснил Олег Кувшинников.

На Вологодчине для обеспечения безопасности дорожного движения применяются как традиционные, так и современные мероприятия. Для выявления грубых нарушений ПДД используется квадрокоптер, создан анонимный телеграмм-бот для жителей региона, куда можно передать информацию о нетрезвых или неадекватных водителях для последующей отработки ГИБДД.

По мнению Губернатора, усиленного внимания требуют три блока вопросов. Во-первых, профилактическая работа в образовательных учреждениях, начиная с первой ступени – детского сада. Во-вторых, инструментальный контроль: на всех дорогах области нужно установить интеллектуальные камеры видеофиксации, которые могут не только фиксировать нарушение скоростного режима, но и распознавать непристегнутых водителей и пассажиров. В-третьих, необходимо создать условия для оперативной работы медицинских бригад, которые выезжают на место ДТП. Согласно правилу «золотого часа», самый высокий уровень выживаемости можно обеспечить, доставив пострадавшего в медучреждение в первый час с момента получения травмы.