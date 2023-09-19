Вологжане представят волшебный стенд на выставке ВДНХ в Москве

В Москве на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля пройдет выставка, посвященная достижениям российских регионов. Вологодская область представит стенд в виде волшебной резиденции Деда Мороза. Он сможет трансформироваться в зависимости от проводимых тематических мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба регионального Правительства.

Дед Мороз выступит главным героем от вологжан. На стенде будет размещена выездная резиденция главного зимнего волшебника. В первой части экспозиции будут проходить интерактивные и игровые шоу для детей, связанные с Дедом Морозом, игровыми инсталляциями и сказочным видеоконтентом.

«Ключевая идея визуализации стенда – показать современную, динамично развивающуюся Вологодскую область, где 900-летняя история региона неразрывно связано с будущим, и есть место «детству» в любом возрасте. Семьи с детьми могут побывать в гостях у Деда Мороза, а взрослые узнать туристический потенциал Вологодской области», - подчеркнул заместитель губернатора Виталий Тушинов.

На второй части стенда посетителям представят туристический потенциал и культуру региона. Здесь можно будет ознакомиться с историей вологодского кружева и деревянного зодчества, вологодских «резных палисадов», а также узнать о богатом духовном и православном наследии и традиционный северных ремёслах региона и почему Вологодчина является «Душой Русского Севера».

Деловая зона будет выполнять функционал презентации ключевых компаний и проектов региона, информирования об экономике и перспективных проектах.

На стенде пройдут встречи с известными вологодскими художниками, деятелями культуры и искусства, мастер-классы по традиционным народным промыслам, интерактивные викторины, запланированы и гастрономические сюрпризы.

19 декабря на выставке пройдет день Вологодской области. На эту дату запланировано проведение обучающих мастер классов, будет представлена традиционная кухня Вологодчины, а также проведены спектакли и выступления лучших творческих коллективов региона.