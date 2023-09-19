На Вологодчине собираются расширить список медиков, которым положена бесплатная земля

На заседании ЗСО Вологодской области 19 сентября депутаты обсудили законопроект, благодаря которому собираются расширить перечень медиков, которые смогут получить земельный участок бесплатно. Подробности сообщила пресс-служба ЗСО.

На данный момент землю бесплатно получают только медработники сельской местности с высшим образованием. Благодаря новому законопроекту в список войдут медсестры, фельдшеры, зубные врачи, акушеры, лаборанты и другие специалисты, работающие на селе.

«Всего, по данным Департамента здравоохранения, в нашем регионе на получение могут рассчитывать более 3,5 тысячи медицинских специалистов со средним образованием. Это еще одна весомая мера поддержки в системе здравоохранения, которая может помочь в решении кадровой проблемы в сельской местности», – рассказал председатель ЗСО Андрей Луценко.

Работа по внесению изменений в генеральный план продолжается, проводится работа по поиску земельных участков и формированию свободных территорий. Медработники, которые захотят бесплатно получить земельный участок, должны будут обратиться в органы местного самоуправления той территории, где они трудятся.