В Вологде в доме купца Бурлова открыли музей масла

Фото: администрация города Вологды

В Вологде 19 сентября по адресу Октябрьская, 11, торжественно открыли Дом Вологодского масла. Туристско-выставочный центр посвящен одному из главных вологодских брендов: его истории, технологии изготовления как современной, так и начала XX века, а также создателю бренда Николаю Верещагину и его единомышленникам. Подробности сообщила пресс-служба Администрации города.

«Вологодское масло – продукт легендарный, а у легенды должно быть достойное обрамление. Идея такой центра зрела давно и сегодня воплотилась в жизнь благодаря совместной работе бизнеса, производственников, заинтересованных вологжан в рамках городского проектного комитета. Открываем Дом Вологодского масла в отреставрированном доме купца Александра Бурлова, что символизирует слияние двух знаковых вологодских брендов – Вологодского масла и Вологодского деревянного зодчества. Это в первую очередь, конечно, туристический объект, еще одна точка притяжения гостей нашего города. Но кроме того, он несет в себе профориентационную функцию, поскольку раскрывает технологию производства знаменитого продукта в разные периоды, в том числе и сегодня, рассказывает историю нашего города, историю нашего края», - отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Фото: администрация города Вологды

В помещении разместилась интерактивная экспозиция, занимающая пять залов. Предметы, которые позволяют погрузиться в среду отмечены специальным знаком – открытой ладонью.

Также в здании площадью более 1000 кв. м разместился туристко-информационный центр, в мансарде - коворкинг со свободной планировкой и большим экраном, где можно проводить мероприятия, связанные с историей города, его традициями и брендами. В цоколе откроется ресторан, где будет представлена русская и итальянская кухня, а для приготовления блюд планируется использовать вологодское масло.

Сегодня для жителей города пройдет презентация туристско-выставочного пространства «Дом Вологодского масла» с 18.00 до 21.00. В штатном режиме музей начинает работать с завтрашнего дня. Посетителей ждут с 10.00 до 18.00 по адресу ул. Октябрьская, 11.