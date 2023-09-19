Потерявшегося в Вологде пса приютили спасатели и ищут хозяев

Фото: МЧС ВКонтакте.

Спасатели МЧС по Вологодской области нашли пса - по всей видимости, он потерялся. И, проголодавшись, даже зашел в булочную.

Сейчас пожарные ищут хозяев. Вот что они рассказали: «К сотруднику МЧС России обратились работники булочной. Они попросили вывести из магазина пса, зашедшего с улицы. Им показалось, что животное настроено агрессивно. Однако пёс оказался весьма дружелюбен и дошёл до самой пожарной части. Работники части решили оставить его здесь, пока не найдётся хозяин».

Пса сфотографировали и снимок разместили в сети ВКонтакте.

Пёс находится в пожарно-спасательной части №1, туда и можно обратиться за ним.