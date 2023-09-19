30 сентября в центре Вологды пройдет традиционная осенняя ярмарка

В Вологде продолжается прием заявок на универсальную ярмарку «Дары осени». Она пройдёт 30 сентября на площади Революции.

На ярмарке вологжане и гости города смогут приобрести разнообразную продукцию: овощи, мясо и рыбу, молочную продукцию и сыры, масла, мед и продукты пчеловодства, грибы и ягоды, саженцы плодово-ягодных культур, кустарники, сувениры, садовый инвентарь, текстиль, игрушки, украшения ручной работы. Кроме того, на ярмарке будут представлены товары бренда «Настоящий вологодский продукт».

Такая ярмарка уже проходила - 9 сентября. В ней приняли участие 87 предпринимателей. Более 3 тысяч вологжан совершили покупки. По информации Центра содействия развитию предпринимательства и туризма Вологды, общий товарооборот ярмарочной торговли составил порядка 1,6 млн рублей. Средний чек покупки — 515 руб.

Принять участие в ярмарке смогут как крупные предприятия, так и фермерские объединения Вологодского края. Однако необходимо быть зарегистрированным на территории Вологодской области самозанятым гражданином с обязательным предоставлением справки о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (форма КНД 1122035).

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8172) 500-112 (доб. 244).

Организатором ярмарки выступает МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма».