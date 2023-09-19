Вологжанин нашел артефакт на поле, где он 12 лет садит картофель

Икона долгое время находилась в земле.

Об обретении святыни рассказала районная газета "Маяк". Под Вологдой на поле земледельцы нашли старинную икону. Удивительно то, что поле они возделывают уже последние 12 лет.

Икона пришла в руки Владимира Филева из деревни Ельцыно, что под Вологдой. Он перепахивал поле и обнаружил металлическую икону с изображением Богоматери.

Между тем на этом поле его семья сажает картошку уже 12 лет. Но такое чудо произошло впервые, никаких необычных предметов ранее они не находили.

Сейчас икона хранится в семье Филевых. Вероятно, она будет семейной реликвией.