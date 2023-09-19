Вологжан приглашают на бесплатную экскурсию к новому фонтану у ЦУМа

Фонтан стал одним из самых любопытных общественных пространств. Фото: Евдокия САХАРОВА

Вологжан приглашают на бесплатную экскурсию по обновленной площади у ЦУМа. Экскурсия бесплатная, но по предварительной регистрации: количество мест ограничено. «Лаборатория развития городской среды» приглашает узнать: как создавался проект, откуда возникла концепция льняной нити и как история места отразилась в архитектурном проекте городского общественного пространства.

20 сентября (ср) в 19.00, регистрация по ссылке: https://laboratoriya-gorodskoy-sr.timepad.ru/event/2591122/

21 сентября (чт) в 12.00, регистрация по ссылке: https://laboratoriya-gorodskoy-sr.timepad.ru/event/2591167/

Вологжане прониклись большим интересом к новому объекту. Однако дети забираются на фонтан, катаются по нему на самокатах. Поэтому частично его пришлось обнести оградой.

ДОБАВЛЕНО: Желающих так много, что запись может закончиться. Надеемся, что организаторы продолжат проводить экскурсии и в другие дни.