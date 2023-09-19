Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2023 8:40

В Вологодском районе временно закрыли одну из самых крупных школ

Там массово заболели учащиеся
Иван Чухнин

В Вологодской области закрыли школу - там заболели ученики. Проверки проводит Роспотребнадзор. Майская средняя школа, расположенная в посёлке Майский под Вологдой временно приостановила образовательную деятельность.

Как сообщил глава муниципалитета Сергей Жестянников, за последние дни 16 ученикам школы потребовалась медицинская помощь. Сотрудники Роспотребнадзора уже трижды посетили учебное заведение: 12, 15 и 19 сентября – «для проверки организатора питания».

«Взяты смывы на бактериальную инфекцию. Первые результаты будут получены завтра. В школе приняты меры по соблюдению требований санитарного законодательства. До выяснения причин образовательная деятельность в школе приостановлена до 20 сентября. Держу ситуацию на личном контроле», — заявил Сергей Жестянников.

Как сообщает мать одного из заболевших - у школьника сальмонеллез.