В Череповце простились с молодым офицером Евгением Рощиным

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В Череповце простились с молодым офицером, погибшем в зоне СВО. Он похоронен с воинскими почестями. Евгений Рощин, выпускник Военного университета радиоэлектроники. В августе его ожидало направление в Москву, но он выбрал службу в Севастополе. В конце августа его отправили на СВО. И на третий день Евгений погиб. Ему было 23 года.

"Начальник расчета беспилотных летательных аппаратов 127 отдельной разведывательной бригады, погиб в ходе проведения специальной военной операции. Евгений родился и вырос в Череповце. Учился в 32 и 25 школах. Выбрав делом жизни службу Отечеству, получил высшее профессиональное образование в череповецком Военном университете радиоэлектроники", - написала у себя на странице глава Череповца Маргарита Гусева.

Она выразила соболезнования родителям.