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НовостиОбщество18 сентября 2023 15:45

В Вологодской области стартует "Народный бюджет" на 2024 год

Иван Чухнин

В Вологодской области объявили о старте конкурсного отбора проекта «Народный бюджет» на 2024 год. «Это должны быть именно народные инициативы, на поддержку которых и направлен «Народный бюджет», - подчеркнул глава региона Олег Кувшинников.

Заявки будут приниматься со 2 октября по 3 ноября 2023 года в Департаменте внутренней политики Правительства области.

Всего за годы существования проекта из бюджета региона на поддержку инициатив граждан было выделено более 1,5 миллиарда рублей.

В текущем году поддержано рекордное количество проектов – 1373. На их реализацию из областного бюджета выделена субсидия 500 миллионов рублей.