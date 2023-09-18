В зоне СВО погиб доброволец из Вологодской области

Евгений Смирнов.

В ходе СВО погиб житель Вологодского округа. Об этом сообщили в ВКонтакте, в группе Сосновского территориального управления. Евгений Смирнов ушел в армию добровольцем, у него остались жена и маленький ребенок.

"Друзья, мы получили горестную весть, наш земляк, уроженец посёлка Ермаково Смирнов Евгений Николаевич погиб в зоне проведения специальной военной операции. Выбор Евгения был осознан, на СВО он ушел добровольцем. У него осталась семья и маленький ребенок. Скорбим с вами, разделяем всю боль утраты", - написано ВКонтакте.