В череповецкий лицей с проверкой пришли лоси

Фото со страницы Сергея Климушкина

В Череповце в минувшую пятницу, 15 сентября, к лицею АМТЭК пришли двое лосей. Животные понюхали утренний воздух и ушли прочь. При этом учебное заведение хоть и не в центре города, но всё же и не на окраине. Подробности сообщил помощник мэра Череповца по работе со СМИ Сергей Климушкин.

«Очевидцы сообщили о двух лосях, гуляющих на заднем дворе АМТЭКа. Но к прибытию спасателей и представителей охотхозяйства животных у школы не оказалось. Опросив очевидцев, специалисты установили, что сохатые ушли через железную дорогу в сторону дач и леса», — рассказал Сергей Климушкин.