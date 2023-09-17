У вологжанина закурил кот

Местный житель попросил в группе Вконтакте «Подскажите Вологда» помощи. Он очень волновался за своего кота, который съел сигареты.

«Может, вдруг прочитает ветеринар, а то за деньги идти накладно. Не в том плане, что денег нет, а в том, что кота не донесу, и он сожрёт меня или таксиста. Коту 19 лет, и вот что он сделал. Была целая пачка, кот цел тоже... пока. Было у вас такое? Что делать-то?» — написал в группе аноним, приложив к посту фото с уничтоженной пачкой сигарет. От содержимого там осталось чуть больше половины.

В соцсети вологжане охотно вступили в дискуссию, посвященную физическому и ментальному здоровью кота-курильщика.

«Надо дать покурить», «У кота был нервный день. Он хотел снять стресс сигаретой. А пачка не хотела открываться. Любой на нервах может психануть», «Налейте коту вискаря», «Кот решил таким способом бороться с вашей вредной привычкой, если вы не можете», «Ничего не делать. Наблюдать за состоянием кошки, оградить от доступа к сигаретам – они, как и валериана вызывают привыкание», «Ничего не делать, у меня кот постоянно обгрызает сигареты», «У меня все кошки сиги трепали. Сейчас их нет, и не курю», «Многие коты это делают. Ничего страшного», «Кот не будет есть то, что он не хочет. Не волнуйтесь. Прочистит всё равно. Для своего спокойствия уберите сигареты подальше», «Котэ сам знает, что ему полезно, а что нет», «Кот курильщик – горе в семье», — пишут они.