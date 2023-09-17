На Госуслугах можно получить компенсацию за детсад

Жители Вологодской области могут обратиться за назначением компенсации за оплату детского сада, воспользовавшись сайтом госуслуг.

Компенсацию получат семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5-кратную величину прожиточного минимума – 21 778 рублей в месяц на человека. Расчет ведется по средней плате за услуги детского сада – 2298 рублей.

Компенсация на первого ребенка составит 20% среднего размера родительской платы, на второго ребенка – 50%, а на третьего – 70%. Подавать заявление нужно каждый год отдельно.