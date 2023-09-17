В Вологде украсили стену у речного вокзала муралом

Фото: администрация города Вологды

В Вологде за неделю у речного вокзала на Советском проспекте преобразилась стена 260 метров в длину и 3 в высоту. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Вологжане вместе с художницей из Екатеринбурга Натальей Пастуховой создали монументальную роспись. Мурал рисовали в течение недели в рамках проекта «Души не чаю». Инициатором выступило Бюро социокультурного проектирования «Новь».

«Новый арт-объект создали на основе исследования антропологов-фольклористов, которые составили портрет жителя Вологды, а также список ассоциаций с городом. В нанесении мурала принимали участие сами горожане. В итоге получилось новое креативное место», – сообщила администрация Вологды.