Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 сентября 2023 17:56

В Вологде украсили стену у речного вокзала муралом

Роспись придумала художница из Екатеринбурга
Евдокия САХАРОВА

Фото: администрация города Вологды

В Вологде за неделю у речного вокзала на Советском проспекте преобразилась стена 260 метров в длину и 3 в высоту. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Вологжане вместе с художницей из Екатеринбурга Натальей Пастуховой создали монументальную роспись. Мурал рисовали в течение недели в рамках проекта «Души не чаю». Инициатором выступило Бюро социокультурного проектирования «Новь».

«Новый арт-объект создали на основе исследования антропологов-фольклористов, которые составили портрет жителя Вологды, а также список ассоциаций с городом. В нанесении мурала принимали участие сами горожане. В итоге получилось новое креативное место», – сообщила администрация Вологды.