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НовостиСпорт16 сентября 2023 18:15

В Череповце по центру города пробежали четыре тысячи спортсменов

В городе прошла всероссийская акция "Кросс нации"
Евдокия САХАРОВА

В Череповце 16 сентября в 16 раз прошел Всероссийский день бега - "Кросс нации". Бегуны стартовали от спорткомплекса «Юбилейный», пробежали по улицам Ленина, Ломоносова, проспекту Строителей и бульвару Доменщиков. Дистанции были предложены разные: от 500 метров до 12 километров.

Для профессионалов провели спортивные забеги на разные дистанции, победителей и призеров наградили кубками и медалями Минспорта. Для всех желающих прошел массовый забег без учета времени и результата. В спортивной акции поучаствовали дошкольники, школьники, студенты, семьи, трудовые коллективы.