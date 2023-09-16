В Череповце по центру города пробежали четыре тысячи спортсменов

В Череповце 16 сентября в 16 раз прошел Всероссийский день бега - "Кросс нации". Бегуны стартовали от спорткомплекса «Юбилейный», пробежали по улицам Ленина, Ломоносова, проспекту Строителей и бульвару Доменщиков. Дистанции были предложены разные: от 500 метров до 12 километров.

Для профессионалов провели спортивные забеги на разные дистанции, победителей и призеров наградили кубками и медалями Минспорта. Для всех желающих прошел массовый забег без учета времени и результата. В спортивной акции поучаствовали дошкольники, школьники, студенты, семьи, трудовые коллективы.