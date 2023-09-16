В Череповце на Соборной набережной появился бронзовый городовой

В Череповце на Соборной набережной в минувшую пятницу установили бронзового блюстителя порядка в форме городового. Фотографироваться с ним можно в любое время года. Подробности сообщил в соцсетях мэр города Вадим Германов.

«В нашем случае фон подобран идеально: летом – буйная зелень вековых деревьев, зимой здесь будет виден Воскресенский Собор, а весной – цвести яблоня. Компанию арт-объекту составляет фонарь. Именно такой, какие в Череповце были в те времена. Это не просто декоративный элемент, фонарь действующий. Надеемся, что городовой из позапрошлого века станет еще одним любимым арт-объектом череповчан», – написал Вадим Германов.

Скульптура находится под постоянным видеонаблюдением, чтобы можно было наказать вандалов за их набеги на арт-объект.