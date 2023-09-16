Под Череповцом в собственном доме сгорела 49-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Череповецком округе в минувшую пятницу, 15 сентября, днем произошел пожар в частном доме в деревне Нова. Огонь унес жизнь местной жительницы. Подробности инцидента раскрыла пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Спасатели на пепелище обнаружили тело 41-летней хозяйки дома. Сожитель женщины успел спастись из горевшего здания.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли газовый баллон. Назначены экспертизы для уточнения причин смерти.

По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".