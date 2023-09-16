Вологжанин затаил обиду на работницу банка и поджег ее автомобиль и машину

В Никольском районе Вологодской области задержан пироман. 41-летний местный житель подозревается в поджоге автомобиля и квартиры знакомой. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 39-летняя жительница Никольска. Она рассказала, что сначала кто-то поджег ее авто, а несколько дней спустя и дверь в её квартиру. При втором инциденте она услышала громкий хлопок, возникло пламя. Потом заметила убегающего человека в капюшоне и с канистрой в руках.

Правоохранители задержали знакомого заявительницы. Мужчина признался, что затаил на нее обиду, потому что дама якобы мешала получить страховые выплаты.

«Весной этого года мужчина после ДТП, в котором пострадал, вновь пытался оформить страховые выплаты, но неоднократно получал отказ и посчитал, что во всём виновата его знакомая. Несколько месяцев никольчанин копил обиду и в сентябре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить. Осознав, что первым поджогом большого ущерба причинить не удалось, мужчина решился на преступление второй раз», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.