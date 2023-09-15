Жителей культурной столицы оградили от фонтана в центре Вологды

Чем не скейт-парк? Фото: Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Коммунальщики спасают подарок губернатора, фонтан у ЦУМа, от некультурных вологжан: пришлось поставить ограждение. Новый фонтан - очень популярен у горожан. И они не стесняются забираться на него с ногами, кататься по нему на самокатах и скейтах. И потому недалеко до беды: если жители культурной столице не получат травму, то может пострадать фонтан. Поэтому там появился заборчик. Часть "сухого" фонтана не закрыта, так что место для самовыражения все еще остается. Ранее КП-Вологда сообщала, что обитатели скейт-парка переселились к ЦУМу и наслаждаются новой площадкой по полной. На детей в соцсети жаловался мэр города Сергей Воропанов. Он попросил родителей провести беседу с детьми и напомнил, что рядом есть скейт-парк "Яма".