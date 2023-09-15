В Алчевске вологодских коммунальщиков заменят череповчане

В Алчевске ЛНР, подшефном городе Вологодчины, работают вологжане. Там находится аварийно-восстановительная бригада - три сотрудника коммунального предприятия МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Они восстанавливают наружные сети водоснабжения и водоотведения Алчевска, помогают готовить систему к зимнему сезону. Вологжане ремонтируют дворовые канализационные сети, ликвидируют засоры, чистят канализационные колодцы. Как сообщила в ВКонтакте начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области Евгения Мазанова, в октябре вологжан в Алчевске на сменят специалисты коммунального предприятия МУП «Водоканал» города Череповца.