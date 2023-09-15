Мужчина в плацкарте порезал ножом двух попутчиков

На Вологодчине прошел суд над мужчиной, который кинулся с ножом на попутчиков в поезде. Подробности сообщила пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел поздним вечером 17 апреля. Нетрезвый уроженец Архангельска поссорился с двумя случайными попутчиками и напал на них. В плацкартном вагоне пассажирского поезда «Москва-Архангельск» во время его движения по перегону станция Семигородняя-станция Пундуга Северной ж/д, в Харовском районе, случилась потасовка.. Одному мужчине удар складным ножом пришелся в живот, другому в грудь.

Подсудимый признал вину и объяснил, что думал, что кошелек взял один из пассажиров. Архангелогородца осудили по статье "Совершение умышленного причинения легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием ежемесячно из заработной платы осужденного 5% в доход государства.

Кроме того, судья удовлетворил заявленные исковые требования одного из потерпевших. Постановил взыскать с осужденного: материальный ущерб - 14100 рублей, моральный вред - 100000 рублей.