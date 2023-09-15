Кроссовер на Вологодчине врезался в частный дом, водитель вылетел через лобовое стекло и погиб

Автомобиль протаранил жилой дом. Фото: ИА "Вологда Регион".

В Вологодской области 46-летний водитель кроссовера погиб - его авто врезалось в дом, мужчина вылетел через лобовое стекло. Скорая ничем не смогла помочь. Смертельное ДТП произошло 15 сентября в 8:40 у дома № 10 на улице Колхозной в селе Андомский Погост Вытегорского района.

Об этом сообщает ИА «Вологда Регион».

По предварительной информации, автомобиль «Ниссан Х-Трейл» съехал с дороги в кювет, снес несколько пролетов железного ограждения и врезался в частный деревянный дом. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Он пробил лобовое стекло и вылетел из салона машины. От полученных травм мужчина скончался.