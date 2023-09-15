В Вологосдкой области появится пятый центр цифрового образования

В Вологодской области откроют еще один IT-куб. В нем дети смогут осваивать информационные технологии, искусственный интеллект и программирование. Центр цифрового образования откроют в 2024 году в Великом Устюге. Это пятый подобный в регионе.

«IT-кубы» уже работают в Грязовецком и Сокольском округах, в Вологде и Череповце. Они появились на Вологодчине благодаря нацпроекту «Образование». В следующем году также планируется открыть три школьных «Кванториума»: два – в Вологде, один – в Череповце. 24 школы из 18 муниципалитетов обеспечат современным компьютерным и презентационным оборудованием, подключат к высокоскоростной сети Интернет. Об этом сообщил замгубернатора Эдуард Зайнак.