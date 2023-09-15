В Череповце открыли самый большой торговый центр региона

В Череповце 15 сентября открылся самый большой на Вологодчине развлекательный центр. В "Мармеладе" уже работают магазины бытовой техники и электроники, одежды, нижнего белья, кожгалантереи, канцтоваров. В ближайшее время ожидается открытие парка развлечений, парка виртуальной реальности, несколько кафе и ресторанов.

Торгово-развлекательный центр будет работать ежедневно с 10 до 21 часа.

Площадь ТЦ 53 тысячи квадратных метров, 1200 рабочих мест. В нем откроется 100 магазинов федеральных сетевых операторов, региональных брендов, а также предпринимателей Череповца и Вологодской области.