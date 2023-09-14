В Вологде не будет воды из-за аварии на водоводе

В Вологде произошла авария на магистральном водоводе диаметром 1200 мм по адресу ул. Преображенского — ул. Щетинина. Поэтому будет снижено давление воды или водоснабжение отключат полностью в зависимости от района города. Работы пройдут с 19.00 15 сентября до 15.00 16 сентября. Значительная часть периода отключения будет приходится на ночное время. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

«Место неисправности обнаружено, фронт работ понятен. Причем отмечу, что в части микрорайонов, попавших в зону ограничения, будет только понижено давление. Такая продолжительность ограничения водоснабжения потребовалась, поскольку часть времени займет слив воды из магистрального трубопровода диаметром 1200 мм. При этом мы постарались провести заранее подготовительные работы, закупить все необходимое, чтобы минимизировать временные затраты. Отмечу, что большая часть периода отключения приходится на ночное время. Сделаем все возможное, чтобы максимально быстро подать воду в дома вологжан. Также постараемся воспользоваться периодом отключения, чтобы провести и запланированные работы, необходимые перед асфальтированием улицы Щетинина по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», – рассказал генеральный директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Эдуард Ярославов.

В указанный период будет снижено давление до уровня 2-3 этажа в Заречной части города в границах улиц: ул. Набережная 6 Армии — ул. Гоголя — ул. Комсомольская — ул. Чернышевского — ул. Горького — ул. Машиностроительная — ул. Пугачева.

Останутся без воды дома:

Центр города: ул. Ленинградская — Проспект Победы — ул. Мира — ул. Герцена — ул. Козленская — ул. Советский проспект — ул. Левичева — ул. Рабочая — ул. Ветошкина — ул. Чехова — ул. Мальцева — ул. Авксентьевского.

Прекращено водоснабжение будет по следующим адресам:

1. МКР ПЗ: ул. Преображенского — ул. Окружное шоссе — ул. Ильюшина — ул. Поселковая;

2. 4 МКР ПЗ: ул. Окружное шоссе — ул. Возрождения — ул. Псковская — ул. Ленинградская;

3. МКР Охмыльцево: ул. Окружное шоссе — ул. Возрождения — ул. Охмыльцевская — ул. Развития;

4. 3 МКР ПЗ: ул. Псковская — ул. Ленинградская — ул. Новгородская — ул. Возрождения;

5. 2 МКР ПЗ: ул. Ленинградская — ул. Ярославская — ул. Возрождения — ул. Новгородская;

6. МКР Тепличный: ул. Петина — Пошехонское шоссе — ул. Ярославская — ул. Ленинградская;

7. МКР Ремсельмаш: Пошехонское шоссе — Окружное шоссе — ул. Медуницинская — ул. Ярославская;

8. МКР Бывалово: Пошехонское шоссе — ул. Новгородская — ул. Молодежная — Окружное шоссе;

9. МКР Можайский: ул. С. Преминина — ул. Молодежная — ул. Ярославская — Пошехонское шоссе;

10. Завокзальный МКР: ул. С. Преминина — ул. Молодежная — ул. Можайского — ул. Мишкольцская;

11. 5 МКР: ул. Можайского — ул. Петрозаводская — ул. Дзержинского — ул. Маршала Конева;

12. 6 МКР: ул. Маршала Конева — ул. Воркутнская — ул. Евковская — ул. Архангельская;

13. МКР Лоста и Горка: Московское шосссе — ул. Пионерская — ул. Профсоюзная — ул. Центральная;

14. Верхний и Нижний Посад: ул. Ударников — ул. Воровского — Проспект Победы — ул. Мохова — ул. Благовещенская — ул. Октябрьская — ул. Кирова;

15. Октябрьский поселок: ул. Гагарина — ул. Панкратова — ул. Республиканаская — ул. Ленинградская;

16. Центр города: ул. Ленинградская — Проспект Победы — ул. Мира — ул. Герцена — ул. Козленская — Советский проспект — ул. Левичева — ул. Рабочая — ул. Ветошкина — ул. Чехова — ул. Мальцева — ул. Авксентьевского.