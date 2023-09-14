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НовостиОбщество14 сентября 2023 11:20

Парень лишился ноги на пилораме в Вологде и должен получить миллион только после суда

А следствие продолжается
Иван Чухнин

Миллион рублей составил размер компенсации морального вреда. Такую сумму работодатель обязан выплатить 20-летнему жителю Вологды. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, таково решение суда.

Молодой человек получил тяжелую производственную травму - осенью прошлого года на пилораме, расположенной на улице Александра Клубова, он распиливал древесину и по неосторожности лишился левой ноги. На правой ноге станок повредил юноше пятку.

Но трудовые отношения между работодателем и пострадавшим не были оформлены. Но после того, как вологжанин обратился в городскую прокуратуру, надзорное ведомство проверило соблюдение законодательства об охране труда на предприятии.

Для защиты интересов парня, который стал инвалидом, прокуратура обратилась в городской суд. Там установили наличие трудовых отношений, а также добились выплаты компенсации в пользу работника.

Пока решение суда в законную силу еще не вступило. По факту получения травмы следственным отделом по Вологде областного управления СКР расследуется уголовное дело.