Мэр Вологды нажаловался родителям на детей, которые слишком утилитарно используют новый фонтан у ЦУМа

Мэр Вологды нажаловался родителям на детей: они используют новый фонтан у ЦУМа не по назначению. Например, катаются по нему на самокатах и используют как место для перекуса.

Неподалеку от фонтана есть оборудованный скейт-парк, так что дети легко перекочевали на новенькое обустроенное место. Для перекусов есть скамейки, но детям интересней использовать для этого фонтан.

На своей странице в соцсети мэр города Сергей Воропанов написал: «Согласен, такое поведение недопустимо и приведет либо к травмам, либо к порче фонтана. Родители, присмотритесь, не ваши ли чада хулиганят в центре города, проведите беседу с ребятами».