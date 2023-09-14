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НовостиОбщество14 сентября 2023 8:06

В Вологде похоронен боец парашютно-десантного батальона Сергей Киреев

Он погиб в ходе СВО
Иван Чухнин

В Вологодском округе простились с 33-летним Сергеем Киреевым, погибшим на СВО. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава округа Сергей Жестянников, он выразил соболезнования родным. У бойца остались жена и сын, родители и сёстры.

Сергей служил по контракту в самоходно-артиллерийской батарее парашютно-десантного батальона.

«Погиб при выполнении боевого задания. За героизм и самоотверженность Сергей Сергеевич награжден Орденом Мужества посмертно», - говорится в сообщении главы округа.

Воину похоронили с воинскими почестями на Аллее Славы Козицынского кладбища.