В Вологде похоронен боец парашютно-десантного батальона Сергей Киреев

В Вологодском округе простились с 33-летним Сергеем Киреевым, погибшим на СВО. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава округа Сергей Жестянников, он выразил соболезнования родным. У бойца остались жена и сын, родители и сёстры.

Сергей служил по контракту в самоходно-артиллерийской батарее парашютно-десантного батальона.

«Погиб при выполнении боевого задания. За героизм и самоотверженность Сергей Сергеевич награжден Орденом Мужества посмертно», - говорится в сообщении главы округа.

Воину похоронили с воинскими почестями на Аллее Славы Козицынского кладбища.