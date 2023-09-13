Сеть муниципальных аптек власти Вологды практически отдали в частные руки

В Вологде муниципальные аптеки продали грузоперевозчику. Доля весом 75 процентов «ВологдаФарм» отныне принадлежит фирме, занимающейся грузоперевозками. Она вложила в пакет акций 85 млн рублей. Администрация города Вологды продала долю в уставном капитале ООО "Вологдафарм". Средства от приватизации сети аптек «ВологдаФарм» город направит на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

ООО «ВологдаФарм» - это сеть аптек, где 100% уставного капитала которого ранее принадлежало муниципалитету.

В 2022 году прибыль компании сократилась. И власти пошли на решительные шаги.

«Деятельность компании „ВологдаФарм“ требует модернизации, но на данном этапе город не имеет возможности вкладывать средства в развитие имущества (кроме механизма оставления прибыли в распоряжении организации), в том числе в связи с тем, что муниципалитет не имеет полномочий в сфере здравоохранения. Поэтому принято решение выставить на приватизацию долю в размере 75% от уставного капитала, сохранив в городской собственности 25%. Это даст возможность привлечь инвестора для развития сети аптек, внедрения новых, востребованных сегодня форматов работы. А город сможет сохранить контроль за политикой компании в социально значимых вопросах: производство экстемпоральных лекарственных препаратов, участие в проектах „Забота“, „Карта жителя Вологды“ и так далее. Кроме того, оставляя за собой долю участия, город сможет претендовать на получение в бюджет части прибыли», — пояснил в ранее заместитель мэра Вологды Роман Трикоз.