В Вологде построят собачью площадку за 2,6 млн рублей

В Вологде до конца сентября построят вторую муниципальную площадку для выгула братьев наших меньших в Осановском проезде. У дома №25 осенью появится огороженная территория 800 кв.м. с барьерами, подиумами, лестницей, горкой, а также дог-стоп урнами и скамейками для отдыха. На эти цели выделено 2,6 млн рублей. Подробности сообщила пресс-служба Администрации города.

«Уже проведены работы по планировке территории, в том числе вблизи площадки для выгула собак, укреплен откос площадки со стороны Осановского проезда, установлено ограждение с входной группой и элементы для занятий с животными, урны. Территория внутри площадки отсыпана дренирующей песчаной смесью», – пояснил начальник департамента городского хозяйства Леонид Степанов.

Подобная муниципальная площадка для собак появилась в микрорайоне Охмыльцево в 2021 году.