В центре Вологды ограничат движение на участке улицы Козленской

В Вологде на улице Козленской частично перекроют движение в пятницу, 15 сентября.

Это коснется и автомобильного, и автобусного движения. Около дома №6 будет открыт монумент, посвященный сотрудникам органов госбезопасности.

Ограничение движения вводится с шести утра до часу дня. На это время будет перекрыт проезд от ул. М. Ульяновой до ул. Пушкинской.

В этот отрезок времени изменятся маршруты городских автобусов №№9, 27, 36.

В сторону 5-ого и 6-ого микрорайонов автобусы № 9, 27 и 36 пойдут от улицы Марии Ульяновой по Мира, затем – по Герцена, сообщили в администрации города.