Проекты вологодских соцработников признаны лучшими в стране

Министерством труда и социальной защиты РФ определены победители Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди соцработников. Среди победителей - три представителя от Вологодской области.

Это методист Вологодского дома социального обслуживания Анна Карачева в номинации «Открытие года», директор Череповецкого центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наши дети» Ростислав Огурцов в номинации «Стабильность и качество» и методист Череповецкого центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наши дети» Елена Морева в номинации «Лучший проект добровольческой организации волонтёров, реализованный в сфере социального обслуживания».

Награждение пройдет в конце сентября в парке науки и искусства «Сириус».

"Вологодчина всегда славилась своими наработками и проектами в сфере социальной защиты населения. Здорово, что в числе нескольких десятков победителей наши вологжане. И пусть пока не названы их места, мы гордимся ими. Поздравляю и выражаю искреннюю признательность за добросовестный труд, профессиональную компетентность, внедрение эффективных технологий социальной работы", — прокомментировал информацию из Москвы первый заместитель Губернатора Эдуард Зайнак.

В 2023 году на региональный этап конкурса подано 96 заявок во всех 15 номинациях, а на федеральный этап конкурса представлены 15 лучших практик социальной работы.