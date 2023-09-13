В Вологде чествуют школьницу, спасшую пальчика на море в Пицунде

Фото: Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Как сообщал сайт КП-Вологда, вологодская школьница на пляже Пицунды спасла жизнь 9-летнему мальчику Матвею.

У него начались судороги в воде, он не смог вынырнуть и уже тонул. Девочка не растерялась - нырнула, спасла жизнь незнакомому мальчишке. Ее подвиг отметили сотрудники МЧС Абхазии - она награждена медалью «За спасение жизни» приказом министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии генерал-лейтенанта Льва Квицинии.

А сейчас героя чествуют в Вологде. Арина учится в 9 классе.

«В мои школьные годы пионеры всегда были примером для подражания: хорошо учились, помогали старшим, защищали младших, всегда были готовы прийти на выручку любому человеку. Сейчас такими стали ребята из "Юнармии", и Арина Смирнова тому подтверждение», — сказал говорит мэр Сергей Воропанов.

На торжественной линейке поднятия флага Сергей Александрович вручил школьнице благодарственное письмо и наручные часы в гербом Вологды.

В этот день Арина была удостоена чести поднимать флаг на линейке.