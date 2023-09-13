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НовостиОбщество13 сентября 2023 9:36

Вологжане отправят участникам СВО яблоки из своих садов

В регионе прошла акция "Яблочный спас"
Иван Чухнин

В Вологодской области провели акцию «Яблочный Спас». Бойцам в зону специальной военной операции вологжане отправят наши северные яблоки. Сейчас их сушат - на помощь пришли предприниматели.

Всего удалось собрать около 5400 кг свежих яблок и 62 кг сушеных.

«Спасибо всем вологжанам, кто присоединился к акции. С начала специальной военной операции вся Вологодская область объединилась, чтобы поддержать бойцов, которые защищают нашу Родину на передовой», - написал на своей странице в соцсети ВКонтакте замгубернатора Евгений Богомазов.