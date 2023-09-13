Череповецкого подрядчика внесли в реестр недобросовестных поставщиков - он плохо содержал улицы. Об этом сообщает портал НьюсВо со ссылкой на 14 -й Апелляционный суд. "Спецавтохозяйство" Череповца заключило контракт с обществом «СтройКомплекс» на содержание улично-дорожной сети города еще в 2019 году.

Но с обязательствами общество не справлялось: систематически нарушало сроки исполнения контракта, на уборку улиц постоянно жаловались жители.

Управление ФАС рассматривало материалы, но в итоге отказалось вносить общество в реестр со ссылкой на то, что нарушения являются несущественными, совершены неумышленно, устранены и не повлекли убытков для сторон.

Но по жалобе заказчика арбитражный суд отменил данное решение. В суде обязали управление повторно рассмотреть обращение учреждения.

ФАС вновь рассмотрело и не усмотрело в действиях подрядчика недобросовестности: в декабре 2022 года управление отказало во включении общества в "черный список".

И вот - арбитражный суд вторично признал незаконным такое решение и обязал антимонопольный орган внести общество в перечень недобросовестных поставщиков.

"Допущенная подрядчиком халатность при обслуживании улиц и дорог города, повлекшая правомерный отказ учреждения от договора, подтверждены вступившими в законную силу решениями судов и являются достаточными основаниями для включения общества в реестр недобросовестных поставщиков; действия общества не соответствуют цели заключения контракта, которая заключается в обеспечении муниципальных нужд, следовательно, само по себе отсутствие негативных экономических или иных последствий нарушения обществом обязательств не может являться основанием для отказа во внесении его в реестр", - пояснили в суде.