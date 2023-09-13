В Вологодской области легковушка попала под прицеп трактора

В Вологодской области легковушка залетела под прицеп. ДТП случилось 12 сентября на 312 км трассы Урень – Шарья – Никольск – Ширяево.

ЧП случилось в Кич-Городецком районе. ВАЗ-2107 влетел на большой скорости под прицеп трактора. У легковушки срезало крышу, пострадали ехавшие в авто.

По информации ГИБДД, автомобилем ВАЗ управлял 20-летний молодой человек. Он не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий трактор МТЗ-82 с прицепом.

В результате травмы различной степени тяжести получили два человека – водитель «семерки» и его пассажир. Оба были госпитализированы.

На днях подобное ДТП произошло в Шекснинском районе. Под впереди идущий грузовик влетел 21-летний водитель на ВАЗе. Он погиб.