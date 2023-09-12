В Вологде задержали курьера, забиравшего деньги у пожилых

В Вологде полицейские задержали 22-летнего местного жителя. Мужчина работал курьером у дистанционных мошенников. Вологжанин забирал у обманутых стариков наличку и переводил деньги на указанные счета. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

На курьера правоохранителям удалось выйти после заявления 85-летней женщины, которая стала жертвой жуликов. Вологжанка рассказала, что ей позвонила неизвестная гражданка, представившаяся ее племянницей.

Лже-родственница рассказала, что она перебегала дорогу на красный свет. В результате ее сбила машина. Но водитель автомобиля и вовсе теперь находится в тяжелом состоянии, поэтому "племяннице" грозит уголовная ответственность. Чтобы уладить все вопросы, срочно нужны деньги в размере 1,5 млн рублей.

Пенсионерка ответила, что у нее из сбережений только 500 тысяч. Мошенников удовлетворила и такая сумма. Дама попросила бабушку завернуть деньги в пакет и туда же положить постельное белье, сорочку и тапки, чтобы передать в больницу пострадавшему водителю. За пакетом с наличностью заехал курьер. Однако подозреваемого задержали прямо на месте преступления с поличным.

На допросе курьер рассказал, что в мессенджере ему написала девушка и предложила работу. За каждый заказ незнакомка пообещала платить 10% от полученной суммы. Возбуждено уголовное дело, курьеру грозит до 5 лет заключения.