Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 сентября 2023 14:50

В Череповце нарколог за мзду чистил базу данных наркоманов

Врач удалял упоминания о наркоманах, результаты их анализов
Евдокия САХАРОВА

В Череповце 32-летний врач-психиатр-нарколог подозревается в получении взятки за удаление данных из базы данных наркологического диспансера. На данный момент следователям удалось выявить два факта получения взятки. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

В июне 2023 года врач, находясь при исполнении должностных обязанностей на своем рабочем месте, получил взятку 15 000 рублей за совершение незаконных действий.

Следствие установило еще один факт получения денег в июне этого года. Нарколог взял 37 000 рублей за «удаление всех сведений и упоминаний из данных лечебного учреждения о выявлении в его анализах запрещенных веществ и непродление срока нахождения на учете».

Ведется расследование.