В Череповце можно бесплатно сдать отслужившие шины

В Череповце в среду, 13 сентября с 8:00 до 16:00 пройдет акция «Сдай шину — не тяни резину!». Старые покрышки можно будет сдать у ТЦ «Окей». Шины продолжат принимать каждую вторую и четвертую среду месяца. Об этом сообщил мэр города в соцсетях.

«Первый опыт оказался удачным. Горожане сдали 2361 покрышку. Перерыв в акции связан с большим количеством резины: на нашем складе закончилось место, на утилизацию 700 кубов покрышек потребовался месяц. Теперь площади свободны», — сообщил мэр Вадим Германов.

Покрышки сдаются чистыми, без грунта внутри.