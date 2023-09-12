В Вологде для подростков пройдет краеведческая квест-игра

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В Вологде с 25 сентября по 4 октября на новой площадке Юношеского центра им. В. Ф. Тендрякова пройдёт квест-игра «Моя Вологодчина» (12+). К участию приглашаются старшеклассники и студенты вологодских колледжей. В ходе игры школьники блеснут знаниями о родном крае, смогут проявить творческие способности и узнать о Вологодчине много новой информации.

«Каждый день по специальному маршруту в областном центре будут отправляться четыре команды. Им предстоит путешествие и в глубь веков, и в современность. А также участников ждёт увлекательное разгадывание библиотечных загадок и головоломок. Командам нужно выполнить домашнее задание — создать видеоролики на тему года "Любимый педагог". Участникам интеллектуального состязания предстоит освоить новое игровое культурно-историческое пространство Вологды. В районных центрах библиотеки-организаторы предложат ребятам свои маршруты», — говорится на сайте Юношеского центра.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Юношеского центра.