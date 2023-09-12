В Череповце полиция задержала вандала, плясавшего на капоте УАЗика

В Череповце сотрудники полиции задержали вандала, плясавшего на арт-объекте. В ночное время камера видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестный гражданин прыгал на крыше полицейской машины - УАЗика, недавно установленного на пересечении улиц проспект Победы - Сталеваров.

В итоге сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении правонарушения. Им оказался ранее судимый молодой человек 1997 г.р.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции №1 УМВД России по г.Череповцу. Он признался, что был пьян и на арт-объект решил залезть для развлечения.

Сейчас устанавливается сумма ущерба, нанесенного арт-объекту. В зависимости от нее будет решаться вопрос об ответственности, которое понесет данный гражданин, совершает пресс-служба УМВД области.