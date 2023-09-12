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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 11:53

Опасный участок четырехполосной дороги в Вологодской области унес жизнь 21-летнего водителя

ДТП случилось в Шекснинском районе
Иван Чухнин

Смертельное ДТП случилось в Шекснинском районе. В аварии погиб 21-летний водитель ВАЗ.

ДТП произошло 11 сентября в 22.35 на 92-м километра трассы «Вологда - Тихвин Р21 Кола».

Четырехполосный участок в Шекснинском районе стал одним из самых аварийных в регионе. В течение двух недель с момента открытия участка трассы здесь произошло 16 аварий, в них 12 человек получили травмы, один погиб.

11 сентября водитель ВАЗ-2114 на скорости врезался во впереди идущий грузовик Вольво.

Молодой человек не был пристегнул ремнем безопасности. Автомобиль превратился в кучу металлолома. Юноша кончался на месте ДТП.