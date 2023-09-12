Пятеро человек спаслись из огня, который уничтожил дом, гараж, сарай и дровяник

Дом с пристройками был уничтожен огнем. Фото: МЧС.

В Вологодской области дом сгорел из-за морозилки на веранде. Чудом спаслись две женщины и трое детей. Пожар произошел в деревне Андреевская Вытегорского округа. 11 сентября, в шестом часу вечера загорелся жилой дом, огонь перекинулся на гараж, дровяник и сарай.

В итоге вся усадьба сгорела. Пятеро обитателей, 65-летняя и 39-летняя женщины, семилетняя девочка, а также трёхлетние мальчик и девочка, сумели выбраться из огня.

На место прибыли пожарные - они сумели лишь потушить пожар, который распространился на площади 150 квадратных метров.

"На месте работали 10 человек личного состава и четыре единицы техники. Причиной возгорания стала неисправность морозильной камеры, находившейся на веранде дома", — сообщили в главном управлении МЧС РФ по Вологодской области.