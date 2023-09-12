Мужчина потанцевал на капоте полицейского УАЗика в Череповце

В Череповце разыскивают танцора, больше похожего на вандала. Он ночью залез на милицейский УАЗик и потоптался на нем. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов. Как всегда, он рассказал это не без иронии.

Танцор выступал не в пуантах - арт-объект получил вмятины. Вероятно, мужчине придется заплатить за удовольствие.

"Двое друзей в половине четвертого ночи решили, что миллион просмотров сам себя не наберет, поэтому нужен шок-контент. Съемка ночных танцев на крыше арт-объекта с другого ракурса — бонус, который героям продемонстрируют в полиции в оригинальном качестве и разрешении. Наши специалисты уже заняты оценкой стоимости восстановления помятых крыши и капота. Оплачивать стоимость ремонта придется танцору", - написал мэр.

Он напомнил всем любителям подобной развлекухи, что в Череповце работают 400 камер «Безопасного города», которые видят все, что происходит на улицах.