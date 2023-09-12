В Вологде помогут мамам с детьми, оказавшимся в тяжелой ситуации

В Вологде помогут мамам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Неравнодушные вологжане могут присоединиться.

В программе - ярмарка изделий ручной работы, концерт и фотосессия.

«В рамках аукциона будет организована благотворительная ярмарка, где наши мастерицы будут продавать собственные изделия ручной работы. А выступать на благотворительном концерте мы пригласили молодых и творческих артистов нашего города. Все вырученные средства пойдут в "Дом для мам"», — сказала руководитель вологодского «Добро.Центра» Надежда Иванова.

Аукцион пройдет 15 сентября в креативном пространстве «Салют, молодёжь!» по адресу: ул. Ленина, 12. Начало в 18:00.

Мероприятие проводит «Добро.Центр» Вологды совместно с центром социального обслуживания и защиты семьи, материнства и детства «С миру по нитке».

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